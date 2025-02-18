قوات الدعم السريع: مقتل أكثر من 200 شخص في هجمات

قتلت قوات الدعم السريع السودانية أكثر من 200 شخص في هجمات على قرى، في ولاية النيل الأبيض، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أكّدت مجموعة (محامو الطوارئ).



وأوضحت المجموعة المكونة من خبراء قانون، في بيان، أنّ قوات الدعم السريع "استهدفت المدنيين العزل في مناطق خالية تماما من أي مظاهر عسكرية".