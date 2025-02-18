بيسكوف: مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيّ حق سيادي لها

أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيّ حق سيادي لها.



وقال إنّ روسيا لا تنوي أن تملي على كييف كيف تتعامل مع هذه المسألة.



وأضاف بيسكوف: "أنّه مع ذلك فإن موقف روسيا يختلف عندما يتعلق الأمر بانضمام أوكرانيا إلى تحالفات عسكرية."