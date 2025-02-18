فون دير لايين لكيلوغ: الاتحاد الأوروبيّ يريد التعاون مع واشنطن لسلام "عادل" في أوكرانيا

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ الاتحاد الأوروبيّ يريد "التعاون" مع الولايات المتحدة لـ"عادل ودائم" في أوكرانيا.



وقالت، بعد اجتماع مع كيلوغ، في بروكسل: "هذه لحظة حاسمة."



وأضافت: "لقد ساهمت أوروبا ماليًا وعسكريًا أكثر من أي جهة أخرى. وسوف نكثف جهودنا".