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مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة لم تبدأ رسميًا بعد

أكّد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنّ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تبدأ رسميًا بعد.