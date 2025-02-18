مصر تعلن إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة إلى الرابع من آذار

أعلنت الخارجية المصرية الثلاثاء إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل الى الرابع من آذار، معللةً ذلك باستكمال "التحضير الموضوعي" لها.



وقالت الخارجية في بيان: "تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 آذار 2025 في القاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة"، مشيرةً الى أن الموعد الجديد تم تحديده "بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية".

