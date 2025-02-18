خفر السواحل الفلبينيّ اتهم البحرية الصينية بإجراء مناورات طيران خطيرة

اتهم خفر السواحل الفلبيني البحرية الصينية بإجراء مناورات طيران خطيرة عندما حلقت قرب طائرة حكومية تقوم بدورية في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبيّ.

وحلقت المروحية التابعة لبحرية جيش التحير الشعبي على مسافة ثلاثة أمتار من الطائرة وفقا لخفر السواحل الفلبيني، وهو ما وصفه بأنه "انتهاك واضح وتجاهل صارخ" لقواعد الطيران.