وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلًا عن وزارة الخارجية: سنواصل تعزيز قوتنا النووية

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية قولها إنّها ستواصل تعزيز قوتها النووية.ونددت بتعهد مشترك صدر في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بنزع سلاح بيونجيانج النوويّ.وأجرى وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو ونظيره الكوريّ الجنوبيّ جو تيه-يول ووزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي محادثات السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.وأصدروا بيانًا أكدوا فيه التزامهم بنزع السلاح النوويّ من كوريا الشمالية بالكامل.وانتقدت وزارة خارجية كوريا الشمالية الدول الثلاث، بسبب سعيها إلى تنفيذ خطة "عفا عليها الزمن وسخيفة".وحذّرت من السعي إلى ما وصفتها "بالأعمال الحمقاء التي تحرض على العداء الجماعيّ والصراعات".وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "ما دام التهديد العدائي من الولايات المتحدة والقوات التابعة لها قائما، فإن الأسلحة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي وسيلة للدفاع عن السلام والسيادة ووسيلة للدفاع المشروع عن النفس بموجب دستور الدولة".وتعهّد بمواصلة تعزيز قوة بيونجيانج النووية.