وزير الدفاع البريطانيّ: هناك حاجة لضمانة أمنية لأوكرانيا

أكّد وزير الدفاع البريطانيّ جون هيلي، الحاجة إلى ضمانة أمنية لأوكرانيا.



ولفت إلى ضرورة تأدية الدول الأوروبية دور رائد في هذة الضمانة.