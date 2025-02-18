مانيلا تتهم بكين بتصرف "محفوف بالمخاطر" في بحر الصين الجنوبيّ

اتهم خفر السواحل الفيليبينيون البحرية الصينية بتصرف "محفوف بالمخاطر" بعدما كادت إحدى مروحياتها تصطدم بطائرة استطلاع تابعة لهم في بحر الصين الجنوبي.



واقتربت المروحية الصينية من الطائرة التي كانت تقل مجموعة من الصحافيين إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها بين البلدين، حتى أن مصور وكالة فرانس برس الذي كان في الطائرة تمكن من رؤية طاقمها يصورهم بوضوح.



وقال خفر السواحل الفيليبينيون إن المروحية الصينية نفذت "مناورة محفوفة بالمخاطر" شكلت تهديدا جسيما على الطيار والركاب"، مشيرين إلى أن الطائرة اقتربت إلى مسافة "ثلاثة أمتار".



وشهدت جزيرة سكاربورو التي تبعد حوالى 220 كيلومترا من سواحل الفيليبين والتي سيطرت عليها الصين في عام 2012، توترات متكررة بين بكين ومانيلا.

