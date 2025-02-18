خليل الحية: حماس ستسلم جثامين 4 رهائن يوم الخميس و6 أحياء يوم السبت

أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الحركة ستسلم جثامين أربع رهائن، بينها جثث عائلة بيباس، بعد غد الخميس 20 شباط.



وقال الحية في كلمة بثها التلفزيون إن حماس ستفرج عمن تبقى من الرهائن الأحياء، وعددهم ستة بينهم هشام السيد وأفيرا منجستو، يوم السبت المقبل.



واحتجزت حماس ياردين وشيري بيباس مع طفليهما، أرييل (أربعة أعوام) وكفير (تسعة أشهر)، لكنها أطلقت سراح ياردين في الأول من الشهر الجاري.