لافروف: روسيا وأميركا إتفقتا على تأسيس عملية لتسوية الصراع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تأسيس عملية لتسوية الصراع في أوكرانيا وإزالة العقبات أمام البعثات الدبلوماسية.



وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها الجانبان كانت مفيدة إذ استمع الوفدان الروسي والأميركي لبعضهما البعض واتفقا على تهيئة الظروف لاستعادة التعاون بشكل كامل بين البلدين.