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إردوغان: تركيا هي الدولة "المثالية" لاستضافة محادثات بشأن أوكرانيا

أخبار دولية
2025-02-18 | 10:40
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إردوغان: تركيا هي الدولة "المثالية" لاستضافة محادثات بشأن أوكرانيا
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إردوغان: تركيا هي الدولة "المثالية" لاستضافة محادثات بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ تركيا ستكون "المضيف المثالي" لأي محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ حوالى ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.
     
وقال في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ "تركيا ستكون مضيفا مثاليا لمحادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في المستقبل القريب".
     
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلق مبادرة دبلوماسية لوضع حد سريع للحرب عبر التفاوض. هذه المقاربة تتقاطع مع السياسة التي تنتهجها تركيا منذ ثلاثة أعوام".
     
وذكر إردوغان بالمبادرات السابقة لتركيا، العضو في حلف شمال الاطلسي، والتي استضافت مرتين العام 2022 مفاوضات بين موسكو وكييف.

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