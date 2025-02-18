دلتا إيرلاينز: معظم ركاب طائرة تورونتو المنكوبة خرجوا من المستشفيات

أعلنت شركة طيران دلتا إيرلاينز الأميركية اليوم الثلاثاء إن 19 راكبا خرجوا من المستشفيات من أصل 21 راكبا نُقلوا إلى مستشفيات محلية بعد حادث تحطم طائرة في تورونتو أمس الاثنين بينما يواصل مسؤولون التحقيق في سبب انقلاب الطائرة عند هبوطها.



ويقود محققون من مجلس سلامة النقل الكندي التحقيق لمعرفة سبب انقلاب جسم الطائرة، وهي من طراز سي.آر.جيه 900، التي تديرها شركة إنديفور إير التابعة لدلتا إيرلاينز أمس في مطار بيرسون في تورونتو.