منتدى عائلات الرهائن ينشر أسماء ستة إسرائيليين سيُفرج عنهم السبت

نشر منتدى عائلات الرهائن الثلاثاء أسماء ستة إسرائيليين سيتم الافراج عنهم السبت من قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس.



وقال المنتدى في بيان بعدما أكدت اسرائيل اعلان حماس الافراج عن ست رهائن السبت، إن "منتدى عائلات الرهائن يرحب بسرور بالغ بعودة ايليا كوهين وتل شوهام وأومير شيم توف وأومير ونكرت وهشام السيد وأفيرا منغيستو هذا السبت".