حكومة كردستان العراق: خط الأنابيب بين الإقليم وتركيا جاهز لإعادة التشغيل

أعلن وزير الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق الثلاثاء إن خط أنابيب رئيسي يربط الإقليم شبه المستقل بتركيا جاهز لإعادة التشغيل واستئناف الصادرات، وهي خطوة قد تنهي نزاعا بين بغداد وأربيل أدى إلى إغلاق خط الأنابيب في 2023.



وأحجم وزير الخارجية سفين دزيي عن تحديد موعد إعادة تشغيل خط الأنابيب لكنه قال إنه سيمثل نقطة تحول في العلاقات بين إقليم كردستان العراق وبغداد.