خامنئي: الخطة الأميركية لتهجير غزيّين لن تحقق أي تقدم

رفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي الثلاثاء المقترح الأميركي بنقل فلسطينيين من قطاع غزة، معتبرا ان الطرح "لن يحقّق أي تقدّم".



تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله في طهران الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية زياد النخالة.



وقال خامئني إن "مخططات أميركا الحمقاء، وتلك التي تتعلق بغزة وفلسطين (...) سوف لن تحقق أي تقدّم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).



وقال خامنئي إن "كل المشاريع التي لا تحظى بتأييد المقاومة والشعب في غزة، سوف لن تحقق أي نتيجة".



وتابع المرشد الأعلى "أولئك الذين كانوا يدعون قبل نحو عام ونصف عام، بأنهم سيقضون على المقاومة في غضون فترة قصيرة، اليوم يتسلمون أسراهم في إطار مجموعات صغيرة من مجاهدي المقاومة"، في إشارة إلى عمليات التبادل التي تجرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ 19 كانون الثاني.



ولفت خامنئي الثلاثاء إلى أنه بموجب الاتفاق يتم مقابل الإفراج عن رهائن إطلاق سراح "عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين".





