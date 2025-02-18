الخارجية الفرنسية: روبيو تحدث مع نظراء أوروبيين بعد محادثاته مع لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الثلاثاء إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحدث إلى نظرائه الفرنسي والبريطاني والإيطالي والألماني وكذلك مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



وأضافت أنهم ناقشوا الاجتماع بين روبيو ولافروف الذي عقد في السعودية اليوم الثلاثاء، كما ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاجتماع الأوروبي الذي عقد أمس الاثنين في باريس بشأن الأمن الأوروبي وأوكرانيا.