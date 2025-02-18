رئيسة وزراء الدنمارك تقول إنها ستعلن عن خطط كبرى لإعادة التسلّح

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن حكومتها ستعلن الأربعاء عن خطط "كبرى" لإعادة تسليح جيش البلاد بسبب التهديد المتنامي الذي تشكّله روسيا.



وجاء في كلمة لفريدريكسن أمام البرلمان الثلاثاء "علينا أن نرفع مستوى (التسلّح) بشكل كبير. وعلينا الانخراط في عملية إعادة تسلّح كبرى لتجنّب حرب".



ولم تكشف رئيسة الوزراء أي تفاصيل أو مبالغ، لكن وفقا للتلفزيون الرسمي الدنماركي، من المتوقّع أن تعلن الحكومة إنشاء صندوق بـ50 مليار كرونة (سبعة مليارات دولار) للنفقات الدفاعية الإضافية في 2025-2026".



وقالت فريدريكسن أمام البرلمان إن إعادة التسلّح يجب أن تحصل "سريعا"، في خضم "وضع صعب لبلدنا ومملكتنا وقارتنا".



وشدّدت على أن الدنمارك تواجه حاليا "أخطر وضع في تاريخنا"، وأضافت "الأمر أسوأ مما كان عليه إبان الحرب الباردة".



بعد محادثات طارئة في باريس تناولت تغيّر سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، حذّرت فريدريكسن من أن روسيا "تهدد الآن أوروبا بأسرها".



وردا على سؤال عن الطرف الذي يشكل التهديد الأكبر لأوروبا، أجابت فريدريكسن "إنها روسيا بالطبع" و"أحلامها الامبراطورية المتّصلة ببناء روسيا أقوى وأكبر، ولا أعتقد أنهم (الروس) سيتوقفون عند أوكرانيا".



كما حذّرت الولايات المتحدة من السعي إلى موافقة على وقف "سريع" لإطلاق النار من شأنه أن يعطي روسيا فرصة "للتعبئة مجددا ومهاجمة أوكرانيا أو بلد آخر في أوروبا".