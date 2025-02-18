الصين تؤكد دعمها القوي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سفير الصين لدى مصر والجامعة العربية قوله إن بكين تؤكد مجددا على دعمها القوي لحل الدولتين باعتباره المسار الواقعي الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وعبر السفير لياو لي تشيانغ في كلمة ألقاها في الاجتماع الرابع للتحالف العالمي لحل الدولتين الذي عقد في القاهرة عن قلقه البالغ إزاء الوضع في غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بقوة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.