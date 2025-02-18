البرازيل توافق على الانضمام إلى إعلان أوبك+ دون الالتزام بحصص الإنتاج

أعلنت وزارة الطاقة البرازيلية الثلاثاء أن البرازيل قررت الالتزام بما يعرف بإعلان التعاون الخاص بمجموعة أوبك+ للدول المنتجة للنفط، مما أضفى طابعا رسميا على خطوة أعلنتها في 2023.



وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة تظهر "أهمية البرازيل المتزايدة في سوق النفط والغاز"، مضيفة أن البلاد "ستواصل تطوير سياساتها في مجال الطاقة بما يتفق مع مصالحها".



وأضافت الوزارة "من المهم التأكيد على أن الإعلان لا يتضمن مشاركة الدول في القرارات الهادفة إلى خفض إنتاج النفط".



وقالت الحكومة إن البرازيل قررت الثلاثاء أيضا الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية.