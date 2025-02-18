ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه لن يعارض الأوروبيين إذا كانوا يريدون إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا لتوفير ضمانات أمنية في حالة التوصل إلى اتفاق سلام.



وأضاف ترامب للصحفيين في منتجع مار الاغو الذي يملكه في بالم بيتش "سيكون وجود قوات هناك أمرا جيدا، ولن أعترض عليه على الإطلاق".



ووصف المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس في العاصمة السعودية الرياض اليوم بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا بأنها كانت "جيدة".

وكشف ترامب انه "من المحتمل" أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري.