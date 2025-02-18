روسيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ساعة اليوم الثلاثاء، معظمها فوق منطقة كورسك بغرب البلاد.



وأضافت الوزارة في منشور على تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مسيرة بين الساعة 9:30 مساء و10:30 مساء (1830 و1930 بتوقيت جرينتش) فوق منطقة كورسك حيث تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الأراضي بعد توغلها هناك قبل ستة أشهر.



وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.