قاضية فدرالية ترفض منع ماسك من فصل موظفين حكوميين والوصول لبيانات وكالاتهم

رفضت قاضية فدرالية أميركية الثلاثاء دعوى عاجلة تطالب بمنع إيلون ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها من طرد موظفين فدراليين أو الاطّلاع على بيانات وكالاتهم.



والأسبوع الفائت، رفعت 14 ولاية يحكمها ديموقراطيون دعوى قضائية طارئة تطعن بسلطة ماسك وتطالب المحكمة بتجميد إجراءاته.



لكنّ القاضية تانيا تشوتكان رفضت وقف الإجراءات التي يتّخذها أثرى أثرياء العالم والهيئة التي استحدثها بأمر من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترشيد الإنفاق الحكومي.