رئيس الأرجنتين يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء ماسك وصندوق النقد وربما ترامب

أعلنت الأرجنتين الثلاثاء أن رئيسها خافيير ميلي الذي يتعرض لانتقادات شديدة في بلاده سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي وإيلون ماسك وربما أيضًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ووجد ميلي نفسه أمام سيل من الانتقادات في بلده بسبب ترويجه مؤخرًا لعملة مشفرة سرعان ما انهارت، ما كلف المستثمرين خسائر بمليارات الدولارات.



وسيغادر بوينس آيرس مساء الأربعاء في زيارة إلى الولايات المتحدة تستغرق أربعة أيام.



ويتضمن جدول أعماله الخميس اجتماعا مع رئيس شركة "تسلا" ومنصة "إكس" إيلون ماسك الذي سيسعى الرئيس الأرجنتيني إلى إقناعه بالاستثمار في بلاده.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني إن ميلي سيجتمع في وقت لاحق من الخميس مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.



ومن المقرر أن يلقي ميلي السبت كلمة أمام "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" (سيباك) الذي سيحضره ترامب أيضًا، وفقًا لأدورني.



لكن المتحدث لم يؤكد ما إذا كان الرئيسان الحليفان، سياسيًا وإيديولوجيًا، سيلتقيان في اجتماعي ثنائي.



وستكون هذه ثاني رحلة يقوم بها ميلي إلى الولايات المتحدة في شهر واحد، بعدما زارها لحضور حفل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.