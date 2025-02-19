ترامب لن يرفع القيود عن وكالة "إيه بي" ما لم تعتمد إسم "خليج أميركا"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه لن يسمح لمراسلي أسوشيتد برس بتغطية فعاليات في المكتب البيضوي أو الطائرة الرئاسية ما لم تتراجع وكالة الأنباء الكبرى عن رفضها استخدام اسم "خليج أميركا" بدلًا من خليج المكسيك.



وقال ترامب ردًا على سؤال لأحد الصحافيين في مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا: "سنتركهم خارجًا إلى أن يوافقوا على أن هذا خليج أميركا".



وأشار إلى أن "وكالة أسوشيتد برس ترفض اتباع القانون".