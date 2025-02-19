ماركو روبيو في أبوظبي... المحطة الأخيرة من جولته على الشرق الأوسط

يزور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء الإمارات العربية المتحدة في المحطة الأخيرة من جولته على الشرق الأوسط التي هيمن عليها اجتماع بين وفدين أميركي وروسي عقد الثلاثاء في الرياض.



ووصل روبيو صباحًا إلى أبوظبي قادمًا من العاصمة السعودية، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان.



وتأتي زيارة روبيو قبل قمة مصغرة تستضيفها الرياض الجمعة بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن، لمناقشة الرد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.



واقترح ترامب وضع قطاع غزة المدمر جراء 15 شهرًا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، تحت سيطرة الولايات المتحدة ونقل سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى دول أخرى، ولا سيما الأردن ومصر اللتين عارضتا ذلك.



وأكد روبيو الإثنين خلال اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن "تسهم في الأمن الإقليمي"، على ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.