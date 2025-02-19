جنوح عشرات الدلافين على شاطىء ناء في أستراليا

أعلنت السلطات في أستراليا اليوم الأربعاء إن أكثر من 150 من الحيتان القاتلة الكاذبة، وهي نوع من الدلافين المهددة بالانقراض، جنحت على شاطئ منعزل في ولاية تسمانيا وتحاول الفرق المعنية إنقاذ أغلب الدلافين التي نجت.



وأوضحت وزارة البيئة في ولاية تسمانيا في بيان أن الفحوصات الأولية أظهرت أن 136 دولفينًا لا تزال على قيد الحياة. ولم تتضح أسباب جنوحها على الشاطىء.



ويمكن أن يصل طول هذه الدلافين إلى 6.1 متر ووزنها إلى 1361 كيلوغرامًا، وهي تشبه الحيتان القاتلة.



ووفقًا للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، فإنها توجد في كل المحيطات المدارية وشبه المدارية، وبشكل عام في المياه العميقة قبالة السواحل.



وأشار بيان الوزارة إلى أن "التعامل مع جنوح الدلافين في هذه المنطقة معقد بسبب صعوبة الوصول إلى الموقع وظروف المحيط والتحديات التي تواجه نقل المعدات المتخصصة إلى المنطقة النائية".



وعثر على الدلافين عالقة على الساحل الشمالي الغربي للولاية بالقرب من نهر آرثر، على بعد حوالى 400 كيلومتر من هوبرت عاصمة ولاية تسمانيا.