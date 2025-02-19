عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا هي السادسة عشرة، تتضمن حظر واردات الألومنيوم الروسي، وفق ما ذكر دبلوماسيون في بروكسل.



وقالت المصادر إن العقوبات الجديدة التي من المقرر أن يعتمدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين، تشمل أيضا تدابير جديدة تهدف إلى الحد من صادرات النفط الروسية.