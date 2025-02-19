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وصول موفد ترامب لأوكرانيا كيث كيلوغ إلى كييف

أخبار دولية
2025-02-19 | 03:42
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وصول موفد ترامب لأوكرانيا كيث كيلوغ إلى كييف
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وصول موفد ترامب لأوكرانيا كيث كيلوغ إلى كييف

وصل موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوكرانيا كيث كيلوغ إلى كييف في أول زيارة له إلى هذا البلد، غداة محادثات روسية أميركية جرت في السعودية ونددت بها أوكرانيا، على ما أفاد التلفزيون العام الأوكراني.
     
ووصل كيلوغ في قطار من بولندا قبل الظهر وكانت في استقباله في المحطة السفيرة الأميركية بريدجت برينك، على ما أوردت شبكة سوسبيلنه التلفزيونية.
 
وقال كيلوغ إنّه يتفهّم حاجة كييف إلى "ضمانات أمنية". ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عنه قوله: "نتفهم الحاجة إلى ضمانات أمنية. نحن واضحون للغاية بشأن أهمية ذلك في إطار سيادة هذه الأمة".
 
 

أخبار دولية

موفد

ترامب

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كيث كيلوغ

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