وكالات نقلًا عن الكرملين: بوتين وترامب قد يجتمعان قبل نهاية شباط

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد يجتمعان هذا الشهر، رغم أن عقد اجتماع مباشر سيستغرق وقتًا للتحضير له.وقال بيسكوف إن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا التي استضافتها الرياض أمس الثلاثاء "خطوة مهمة" نحو التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا.لكنه رأى أنه يتعين أولًا تنشيط العلاقات بين واشنطن وموسكو قبل أن يتسنى استعادتها.