وزير خارجية فرنسا: الولايات المتحدة تريد سلاما دائما في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن نظيره الأميركي ماركو روبيو أبلغ وزراء الخارجية الأوروبيين بأن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق سلام مستدام في أوكرانيا.



وقال بارو لإذاعة آر.تي.إل: "تحدثت مع نظيري الأميركي أمس. وأخبرني مرة أخرى بأن هدفهم ليس وقفا هشا لإطلاق النار أو فترة توقف موقتة تسمح لروسيا بإعادة بناء قواتها، بل تحقيق سلام دائم".