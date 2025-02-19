زيلينسكي: "لا يمكن الوثوق" بالمسؤولين الروس

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المسؤولين الروس "مصابون بالكذب المرضي ولا يمكن الوثوق بهم"، بعد ساعات من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات له.



وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب ألا ننسى أبدا أن روسيا يديرها مصابون بالكذب المرضي ولا يمكن الوثوق بهم ويجب ممارسة ضغوط عليهم"، بعد أن أعلن ترامب الثلاثاء إن المحادثات مع موسكو كانت "جيدة جدا" محملا الرئيس الأوكراني مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا في شباط 2022.