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لافروف: روسيا تخطط لاتصالات رفيعة المستوى مع سوريا قريبا
أخبار دولية
2025-02-19 | 05:48
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لافروف: روسيا تخطط لاتصالات رفيعة المستوى مع سوريا قريبا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب.
وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 12 شباط، في أول اتصال مباشر بينهما منذ الإطاحة ببشار الأسد حليف موسكو في كانون الأول.
وتأمل روسيا في الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين في سوريا.
أخبار دولية
سيرغي لافروف
روسيا
سوريا
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