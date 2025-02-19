الرئيس الإماراتي يؤكد لروبيو موقف بلاده "الثابت الرافض" لتهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقف بلاده "الثابت الرافض" لتهجير الفلسطينيين، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في آخر محطات جولته الشرق أوسطية.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن بن زايد تأكيده "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، مشددا على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة "بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين".