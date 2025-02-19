السيسي: من المهم إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي اليوم الأربعاء إلى تبني خطة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب دون تهجير الفلسطينيين، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في مدريد.