زيلينسكي: ترامب يعيش في "مساحة من التضليل"... ونريد إنهاء الحرب هذه السنة

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يعيش في مساحة من التضليل"، وذلك ردا على انتقادات وجّهها إليه نظيره الأميركي.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف: "الرئيس ترامب الذي نحترمه للغاية كقائد للشعب الأميركي... يعيش للأسف في مساحة من التضليل"، معتبرا أن هذا التضليل "مصدره روسيا".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني رغبته في الحصول على "ضمانات أمنية" من قبل حلفائه الغربيين تتيح "إنهاء" الحرب مع روسيا خلال السنة الحالية.



وقال زيلينسكي: "نريد ضمانات أمنية هذه السنة، لأننا نريد إنهاء الحرب هذه السنة".