لقاء جمع الأمير القطري والرئيس الإيراني

في ظل تحولات جيوسياسية تشهدها المنطقة، تأتي زيارة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى ايران.



إلتقى الامير القطري الرئيس الايراني مسعود بزشكيان حيث بحث الطرفان سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والطاقة، اضافةً الى التطورات في المنطقة.



