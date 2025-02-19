آخر تطورات صحة البابا فرنسيس...

أعلن الفاتيكان في أحدث بيان عن صحة البابا فرنسيس أنه قضى ليلته بسلام في المستشفى وتناول وجبة الإفطار اليوم الأربعاء.وكان قد دخل البابا فرنسيس الذي يبلغ من العمر 88 عامًا المستشفى في 14 شباط، وذكر الفاتيكان انه يعاني من التهاب رئوي مزدوج.