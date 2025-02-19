حماس مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة في المرحلة الثانية

أكد قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس أن الحركة مستعدة لإطلاق جميع الأسرى المتبقين دفعة واحدة في المرحلة الثانية من التهدئة في قطاع غزة.



وقال المستشار الإعلامي لرئيس حماس طاهر النونو إن حماس "أبلغت الوسطاء أنها مستعدة ضمن اتفاق لتنفيذ إطلاق كل الأسرى في المرحلة الثانية دفعة واحدة وليس على دفعات كما كانت الحال في المرحلة الأولى".