رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقًا مستدامًا بديلًا للقناة

أكّد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أنّ أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقًا مستدامًا بديلًا لقناة السويس.



وقال إنّ المؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة.



وأضاف ربيع "أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري فضلا عن ما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية".



وأوضح أنّ "أزمة البحر الأحمر لم تسفر عن خلق طريق مستدام بديل لقناة السويس بل أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية".



وهاجم الحوثيون سفنًا في منطقة البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة منذ تشرين الثاني 2023 مما أدى إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية.