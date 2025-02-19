بوتين: لتعزيز "الثقة" مع واشنطن لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تعزيز "الثقة" بين موسكو وواشنطن من أجل إيجاد حلّ للنزاع في أوكرانيا، وذلك في تصريحات غداة لقاء بين وفدين روسي وأميركي في الرياض.



وقال بوتين في تصريحات بثتها القناة العامة الروسية: "من دون تعزيز الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، يستحيل حلّ مشكلات عدة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية".