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ترامب يصف زيلينسكي بأنه ديكتاتور من دون انتخابات
أخبار دولية
2025-02-19 | 11:57
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ترامب يصف زيلينسكي بأنه ديكتاتور من دون انتخابات
وصف الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات"، بعدما رفض الرئيس الأوكرانيّ الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس الأميركيّ.
وقدّمت الولايات المتحدة تمويلًا وأسلحة لأوكرانيا، لكن ترامب بدأ محادثات مع موسكو، في تحول مفاجئ في السياسة الأميركية منذ وصول الجمهوري إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "ديكتاتور من دون انتخابات. على زيلينسكي ان يتنحى سريعًا وإلا لن يبقى له بلد".
وأضاف: "هو يرفض إجراء انتخابات، وحصل على نسبة تأييد منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والأمر الوحيد الذي كان يجيده هو التلاعب بجو بايدن".
وأكّد التفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، "وهو أمر يعترف الجميع بأن لا أحد يستطيع فعله سوى ترامب وإدارة ترامب".
وانتُخب زيلينسكي عام 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، لكنه بقي رئيسا لأوكرانيا في ظل الأحكام العرفية التي فُرضت عقب الغزو الروسيّ.
وتراجعت شعبيته، لكن نسبة الأوكرانيين الذين يثقون به لم تنخفض عن 50 في المئة منذ بدء الحرب، وفق ما أظهرت بيانات لمعهد كييف الدوليّ لعلم الاجتماع.
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