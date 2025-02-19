اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى احترام الخصوصية قبل تسليم جثث رهائن من غزة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى احترام الخصوصية والكرامة قبل التسليم المتوقع لجثث رهائن من غزة الخميس بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "يجب أن نكون واضحين: أي معاملة مهينة أثناء عمليات التسليم غير مقبولة".



وقال خليل الحية القيادي في حماس إن جثث أربعة رهائن ستسلم الخميس.