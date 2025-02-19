نتانياهو: الخميس سيكون يومًا مؤلمًا لإسرائيل مع تسلم جثث أربع رهائن

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ الخميس سيكون "يومًا مؤلمًا" لإسرائيل مع تسلمها جثث أربع رهائن احتجزتهم حماس منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023 في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقال نتانياهو بحسب بيان لمكتبه "غدا (الخميس)، سيكون يوما بالغ الصعوبة بالنسبة إلى دولة إسرائيل، يوما مؤلما، يوم حداد. سنعيد إلى الوطن أربعا من رهائننا الأحباء الذين توفوا".

وأكّد مكتب نتنياهو أنّ إسرائيل تلقت أسماء رهائن ستتسلم رفاتهم من قطاع غزة غدًا.



ولم يذكر المكتب الأسماء لكن أسرهم بلغها النبأ.



