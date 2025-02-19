حماس تنشر اسم الرهينة الرابع الذي ستسلم الخميس جثته لإسرائيل

اعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس اسم رهينة رابع ستسلم جثته الخميس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الكتائب ابو عبيدة في بيان إنه سيتم غدا تسليم جثث أربع رهائن اسرائيلين، من بينهم ثلاث من عائلة بيباس.



وأشار الى أنهم "كانوا جميعًا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".