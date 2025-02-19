لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة

ماركو روبيو في أبوظبي... المحطة الأخيرة من جولته على الشرق الأوسط

ماركو روبيو في أبوظبي... المحطة الأخيرة من جولته على الشرق الأوسط

ترامب لن يرفع القيود عن وكالة "إيه بي" ما لم تعتمد إسم "خليج أميركا"