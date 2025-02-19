زيلينسكي: على العالم أن يختار بين "أن يكون مع بوتين أو مع السلام"

واعلن أنه سيلتقي الموفد الأميركي كيث كيلوغ الخميس، مبديا أمله بعمل "بنّاء" مع الولايات المتحدة بعد هجمات متكررة تعرض لها على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال: "من المقرر أن نلتقي الجنرال كيلوغ غدا، ومن الأهمية بمكان بالنسبة الينا أن يكون هذا الاجتماع وعملنا مع أميركا في شكل عام بنّاء".

رأى الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أن على العالم أن يختار بين الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أو السلام، بعدما تعرض لهجمات متكررة من نظيره الأميركيّ دونالد ترامب الذي استأنف حوارا مع موسكو مثيرًا صدمة كييف وحلفائها الغربيين.وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية إنّ "المستقبل ليس مع بوتين، بل مع السلام. وعلى كل طرف في العالم، وخصوصا القوي، أن يكون مع بوتين أو مع السلام. علينا أن نختار السلام. أشكر الجميع على دعمهم".