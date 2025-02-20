روسيا: استعدنا أكثر من 800 كيلومتر مربع في كورسك

أعلن قائد الإدارة الرئيسية للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي أن القوات الروسية استعادت أكثر من 800 كيلومتر مربع من الأراضي من أوكرانيا في منطقة كورسك بغرب روسيا.



وقال رودسكوي لصحيفة كراسنايا زفيزدا: "تم تحرير أكثر من 800 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل حوالي 64 بالمئة من الأراضي التي احتلها العدو في البداية (1268 كيلومترا مربعا)".