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ترامب: كان بمقدور زيلينسكي الحضور لعقد محادثات مع روسيا في السعودية

ترامب يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قريبا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا في مؤتمر في فلوريدا إنه "كان بمقدوره الحضور لإجراء محادثات مع روسيا في السعودية لو أراد ذلك".



وأعلن ترامب أنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قريبا.