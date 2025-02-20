ترامب: التوصل لاتفاق تجاري مع الصين "ممكن"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه من "الممكن" التوصّل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما فرض اعتبارا من مطلع شباط الحالي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ واردات بلاده من البضائع الصينية.وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إنّ الولايات المتّحدة أبرمت في 2020 "اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين" وأنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر "ممكن".